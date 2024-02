Bestuurder verliest controle en ‘vliegt’ met auto in trens

Bij een eenzijdig ongeval is vanmorgen een personenauto in een trens ‘gevlogen’ langs de Indira Gandhiweg in Suriname. Het incident vond plaats ter hoogte van de Suralcoweg.

De bestuurder zou door nog onbekende redenen de controle over het stuur hebben verloren, waarna het voertuig van de weg raakte en in de trens terechtkwam.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek.

Het voertuig is door een ingeschakelde sleepdienst geborgen en afgevoerd.

Lees ook: