Huis en auto afgebrand aan de Zuurzakweg

Aan de Zuurzakweg in Suriname is een laagbouw woning opgetrokken uit steen en hout, dinsdagavond volledig afgebrand. Het vuur sloeg over naar een auto die voor de garage geparkeerd stond en ook is afgebrand.

Het huis in het politie ressort Santo Boma werd bewoond door een vader, moeder en twee dochters van 15 om 19 jaar oud.

Terwijl een van de meisjes naar TV keek zag zij plotseling vuur uit een van de slaapkamers komen. De moeder trachtte wat spullen uit de brandende woning te halen en liep daardoor brandwonden aan haar rug op.

De vrouw is per eigen gelegenheid naar een medische instelling gegaan voor hulp. De woning die tegen brand was verzekerd, was ook aangesloten op het elektriciteitsnet.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie van Santo Boma heeft de zaak in verder onderzoek.