Sekswerkster steekt klant dood en plaatst mes in zijn hand

De 64-jarige A.R. heeft in de middag van dinsdag 20 februari vermoedelijk door een misdrijf op een adres aan de Wilhelminastraat in het district Nickerie het leven gelaten. Dit meldt de politie van Regio West Suriname.

De politie van het bureau Nickerie deed na een melding dat een man op de grond achter de woning op voornoemde adres dood was neergevallen de locatie aan voor onderzoek.

Daar aangekomen troffen de wetsdienaren bedoelde man liggend op zijn rug met een steek verwonding ter hoogte van zijn borststreek aan. Verder was zijn linkerhand nabij zijn linker oor en was er een mes met bruine heft tussen zijn vingers en handpalm. Een arts stelde formeel de dood van A.R. vast.

Naar zeggen van de aangeefster C.R. hoorde ze op die dag omstreeks 15.00 uur vanuit haar kamer dat haar oom A.R. in een woordenwisseling was geraakt met een prostituee die hem regelmatig bezocht. C.R. die op dat moment met haar moeder aan de telefoon was, vestigde in eerste instantie geen aandacht daarop, totdat zij de luide stem van haar oom hoorde.

C.R. haastte zich direct naar buiten en zag haar oom met zijn behaard hoofd liggend op zijn rug op de betonnen vloer op enkele opgehoopte zinkplaten. A.R. was niet aanspreekbaar en liet kort daarna ter plaatse het leven. De vermoedelijke verdachte R.R. werd opgespoord en kort daarna in de kraag gevat.

Volgens het voorlopige onderzoek van de politie moeten het slachtoffer en de vrouw tijdens de ruzie om seks in een worsteling zijn geraakt, waarbij de vrouw hem vermoedelijk met een scherp voorwerp een fatale steekverwonding moet hebben toegebracht. Hierna moet zij het scherp voorwerp in zijn hand hebben geplaatst en vervolgens het hazenpad hebben gekozen.

In opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) is het ontzielde lichaam van A.R. door de politie ter obductie in beslag genomen. De verdachte is na overleg met het OM hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld.