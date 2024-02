Vrouw verliest controle over stuur en rijdt auto in trens

De bestuurster van deze personenauto is dinsdagavond met het voertuig in de trens beland langs Pandit Paltan Tewarieweg in Suriname.

De vrouw verklaarde dat het stuur haar problemen gaf en zij daardoor de controle verloor en met de auto in de trens terechtkwam.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

Het voertuig is door een sleepdienst uit de trens getakeld en afgevoerd.