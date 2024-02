VIDEO: Verongelukte bromfietser was aan het racen en probeerde vrienden in te halen

Het verkeersongeval waarbij de 23-jarige David Sewnath afgelopen zondag ernstig gewond raakte en kort daarna in het ziekenhuis in Suriname is komen te overlijden, is met een beveiligingscamera vastgelegd.

Op de beelden hieronder is te zien dat een grote groep bromfietsers over de Ringweg Noord ter hoogte van Hesdy’s BBQ langs scheurt. Voor de zaak staan twee auto’s geparkeerd in de daarvoor bestemde parkeervakken.

Getuigen zouden aan de Surinaamse politie verklaard hebben dat David een groep vrienden op hun bromfietsen aan het inhalen was. Hij moet daarbij de controle over het stuur verloren hebben en knalde kort daarna met hoge snelheid, hard tegen een geparkeerde Toyota Fun Cargo. (tekst loopt door onder video)

Omstreeks 02:15u begaf de politie van bureau Geyersvlijt zich naar de melding van het ongeval aan de Ringweg-Noord. Ter plaatse trof de politie de 23-jarige bromfiets bestuurder David bewusteloos op de grond aan.

Aangezien hij niet aanspreekbaar was en de aard van de verwondingen ernstig was, werd hij terstond met een ingeschakelde ambulance naar de Spoedeisende Hulp vervoerd. Omstreeks 04:00u is de bromfietsbestuurder aan zijn opgelopen verwondingen overleden meldt de Surinaamse politie.

Beide voertuigen zijn ter herkeuring door de politie in beslag genomen. Het ontzielde lichaam van het slachtoffer is eveneens ter obductie door de politie in beslag genomen. Het is vooralsnog niet duidelijk of het verkeersslachtoffer onder invloed was van alcohol.

Het verder onderzoek in deze wordt door de politie van bureau Geyersvlijt voortgezet.