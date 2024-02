Hardeo Ramadhin: “VHP, NDP, ABOP, PL, NPS, BEP en A20 gaan zetels halen in 2025”

Politieke partijen in Suriname die tot zeker vier keer aan verkiezingen hebben meegedaan en steeds ‘nul-komma-nul’ aan zetels hebben behaald, moeten volgens politiek analist Hardeo Ramadhin bij zichzelf te rade gaan en zich afvragen of ze nog door moeten gaan met hun politieke partij.

“Elke politieke partij die op 25 mei 2025 aan de verkiezingen gaat deelnemen, moet ongeveer 5.800 stemmen halen. Om die 5.800 stemmen te halen, zal DOE moeten groeien met 142%. PRO moet groeien met 264%. En dat is niet haalbaar. Hoe hard ze ook werken, ze kunnen met 20 tot 30% groeien.

De partijen als VVD van Alice Amafo, SDU van Celsius Waterberg en DNW van John Samuel hebben samen 816 stemmen in 2020 behaald. Zij moeten alle drie samengebundeld dan met 716% groeien.

De PALU zal met 607% moeten groeien. Een partij met alleen een luitenant, maar zonder soldaten gaat geen strijd winnen. DA ’91 moet met 780% groeien. No go lasi yu ten”, zei Ramadhin in het programma ABC-Actueel.

Op basis van een prognose van Ramadhin, zullen zeven politieke partijen zetels halen in 2025. Het gaat dan om de VHP, NDP, ABOP, PL, NPS, BEP en A20. “Want Steven Reyme heeft op eigen kracht in 2020, zonder barbari, bijna een zetel behaald. En nu is het iets makkelijker voor hem als hij in alle districten kandidaten zet”, aldus Ramadhin.

Een advies aan de overige partijen is om zich bij een grote partij aan te sluiten of een lijstverbinding aan te gaan.

Volgens de politiek-analist hoeft niet elke politieke partij in De Nationale Assemblee vertegenwoordigd te zijn. Degenen die geen zetels halen kunnen rustig op een positieve manier buitenparlementaire oppositie voeren.

“Want iedereen wil voorzitter van een partij genoemd worden. Maar als je een troefcall- of voetbalvereniging, of dambond opzet, ben je ook voorzitter. Als politicus hoef je niet altijd in De Nationale Assemblee te zitten. Als je met goede ideeën komt lever je dan een bijdrage. Want veel mensen leveren zoveel commentaar, maar ze zijn spookambtenaar”, aldus Ramadhin.