President De Nederlandsche Bank bezoekt Suriname

De president van De Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot, heeft afgelopen week een bezoek gebracht aan Suriname.

De reis staat in het teken van een goede samenwerking tussen de centrale banken en heeft als doel om kennis te nemen van de economische ontwikkelingen in Suriname en om meer te horen en te zien over de doorwerking van het slavernijverleden, meldt de bank.

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) is de centrale bank van Nederland. De Bank is in 1814 opgericht door koning Willem I en heeft het Nederlandse monopolie op de uitgifte van bankbiljetten. De Nederlandse Staat is sinds 1948 enig aandeelhouder van de nv.

Knot heeft de directie en medewerkers van de Centrale Bank van Suriname gesproken om het belang van een goede samenwerking tussen centrale banken te benadrukken. Met president Santokhi heeft hij de economische situatie in Suriname besproken. Ook heeft hij de Nederlandse ambassadeur ontmoet. In Torarica heeft Knot een speech voor een breed publiek gegeven over ‘De centrale bank: midden in de samenleving’.

Daarnaast heeft hij het Elisabeth Samsonhuis bezocht, de voormalige woning van deze bijzondere, vrije, zwarte vrouw (1715-1771). Het historische pand wordt gerenoveerd zodat het kan worden opengesteld voor educatie en bewustwording over het slavernijverleden. DNB heeft hier eenmalig een bijdrage aan geleverd (*). Op de residentie van de ambassade is hij in gesprek gegaan met nazaten van tot slaaf gemaakten.

DNB bood op 1 juli 2022 excuses aan voor het eigen slavernijverleden, nadat uit onafhankelijk historisch onderzoek bleek dat vroegere bestuurders betrokken zijn geweest bij slavernij.

Samen met het Cultuurfonds heeft DNB een speciaal fonds opgericht. Het fonds richt zich op lokale initiatieven van nazaten van tot slaaf gemaakten die bijdragen aan de verbetering van hun leefomstandigheden.

(*) DNB heeft eenmalig geld vrijgemaakt voor een aantal grotere projecten die bijdragen aan het bewustzijn over het slavernijverleden, waaronder de renovatie van het eerder genoemde Elisabeth Samsonhuis in Suriname en het Tula Museum op Curaçao.