Centrale bank van Nederland was nauw betrokken bij slavernij

Uit een onderzoek dat uitgevoerd is door de Universiteit Leiden blijkt dat de centrale bank van Nederland, oftewel De Nederlandsche Bank (DNB), in de periode van 1814 tot 1863 nauw betrokken was bij slavernij.

Uit het onderzoek komt naar voren dat het startkapitaal van de bank deels van ondernemers kwam die directe belangen hadden in de plantageslavernij in bijvoorbeeld Suriname. Verder blijkt dat elf van de zestien grote private investeerders van het eerste uur betrokken waren bij slavernij.

Na de oprichting was de bank als instituut verder indirect betrokken bij de Nederlandse koloniale slavernij en slavernij in niet-Nederlandse gebieden, zoals Brits-Guyana. Zelf had de bank geen vestigingen in de koloniën maar er werden wel financiële diensten verleend aan ondernemingen en handelshuizen die betrokken waren bij de slavernij.

In een verklaring op de eigen website schrijft de bank verder: “Meer dan hun tijdgenoten waren meerdere vooraanstaande DNB’ers privé betrokken bij koloniale slavernij. Zo waren verschillende van hen direct betrokken bij slavernijgerelateerde ondernemingen en sommigen ook bij het management van plantages. Een aantal vooraanstaande DNB’ers organiseerde zich om de belangen van de slaveneigenaren politiek te behartigen. Slechts een enkeling zette zich in voor het beëindigen van de slavernij.”

Het onderzoek naar het slavernijverleden van de bank is ook in boekvorm uitgebracht.