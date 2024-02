Bisschop Choennie: “Geen fijn gevoel dat het land niet in staat is de wet voor iedereen gelijk toe te passen”

Bisschop Karel Choennie stelt dat mensen in Suriname kennelijk ervoor kiezen om hun oren en ogen te sluiten. Vandaar dat het Comité Christelijke Kerken (CCK) en de Interreligieuze Raad in Suriname (IRIS) met haar oproep (onder) iedereen eraan heeft willen herinneren dat wij in een democratische rechtstaat leven waar niemand boven de wet staat.

“De oproep is dat wij met zijn allen ervoor moeten zorgen dat wij die rechtstaat kunnen beleven. En het is niet alleen in het geval van 8 december. Er zijn ook verdachten die zich onttrekken, waaronder meneer Bordo en meneer Hoefdraad. Het geeft dus geen fijn gevoel dat het land niet in staat is de wet voor iedereen gelijk toe te passen”, zei Bisschop in een radio-interview op CaribaFM.

Er is onlangs veel commotie ontstaan na de verklaring van het CCK en de IRIS. Zo zei diplomaat en voormalig Hoofd Protocol op het Kabinet van de president van Suriname, ambassadeur Rose-Ann Franklin, dat ze voornemens is om bisschop Karel Choennie hierom ‘aan te klagen’ bij Paus Franciscus in Vaticaanstad.

Jurist, oud-advocaat en oud-justitieminister Jennifer van Dijk-Silos zei eerder deze maand dat ze zich eraan stoort dat de bezorgdheid van het CCK en de IRIS wordt verbonden aan de vonnissen van de voortvluchtige ex-president Desi Bouterse en zijn voormalige lijfwacht Iwan Dijksteel.

Choennie stelt dat hij de informatie waarover hij beschikte ook heeft doorgestuurd naar de Surinaamse president, voorzitter van De Nationale Assemblee, procureur-generaal en de president van het Hof van Justitie.

“Ik heb het doorgegeven en wat zij ermee doen hangt van hun af”, stelt de geestelijke.

Volgens de Bisschop is het niet correct dat niemand nog steeds weet waar de veroordeelde Desi Bouterse en de verdachten Gillmore Hoefdraad en Joel ‘Bordo’ Martinus zich bevinden.

“En zoveel belastinggeld gaat naar een inlichtingendienst, maar de inlichtingendienst weet niet waar deze mensen, die of verdacht zijn of veroordeeld zijn, zich bevinden. Iedereen in Suriname vraagt zich af hoe met de moderne technieken. Eén van de verdachten geeft via de telefoon opdracht om zijn bureau op te ruimen (Bordo, red.), maar de recherche kan daar niet achter komen. Ik vind dit voor de vervolging heel zwak”, aldus de bisschop.