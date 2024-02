Ambassadeur Franklin gaat bisschop Choennie ‘aanklagen’ bij Paus Franciscus

Diplomaat en voormalig Hoofd Protocol op het Kabinet van de president van Suriname, ambassadeur Rose-Ann Franklin, is voornemens om bisschop Karel Choennie ‘aan te klagen’ bij Paus Franciscus in Vaticaanstad.

“Via de niet-residerende ambassadeur van het Vaticaan in Trinidad & Tobago ga ik de Paus wel een brief schrijven om hem erop te wijzen dat zijn vertegenwoordiger hier polariserend bezig is”, zei de diplomaat in het programma Bakana Tori.

Aanleiding voor deze aanklacht is de recente verklaring die Choennie als voorzitter van het Comité Christelijke Kerken (CCK) samen met Robert Bipat van de Interreligieuze Raad in Suriname (IRIS) heeft uitgebracht. Franklin vindt dat de bisschop totaal verkeerd heeft gehandeld door zo een verklaring in de ether te gooien.

Van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Suriname verwacht zij in ieder geval niet dat er een protestnota tegen de bisschop zal worden ingediend.

Het Vaticaan is volgens Franklin een lidstaat van de Verenigde Naties en al zodanig ook partij bij het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer en consulaire betrekkingen.

“Dus ze hebben immuniteiten en privileges. Ik had gehoopt dat de bisschop zich daaraan had gehouden. Inderdaad zijn er misstanden in Suriname, maar hij moet eerst rapporteren aan zijn meerdere. In dit geval is dat de niet-residerende ambassadeur van het Vaticaan in Trinidad & Tobago, die het dan verder zal doorsturen naar Rome. Maar als hij toch dringende zaken heeft waargenomen betreffende veiligheidsissues, moest hij dat aan de autoriteiten hier in Suriname doorgeven. En niet zo in de ether brengen om ons volk op te jutten. Dat hebben we niet nodig”, vervolgde Franklin.

Het voormalig Hoofd Protocol benadrukt dat het juist de taak van elke geestelijke leider, inclusief bisschop Choennie, is om te zorgen voor de harmonie en rust.

“Dat is ook één van de key principles binnen het christendom. Liefde, liefde, liefde en natievorming. En niet zo om te verdelen en de mensen angst aan te jagen. En daar neem ik hem wel kwalijk. En ik doe bij deze een beroep op hem dat hij het Verdrag van Wenen goed nagaat en kan zien tot waar zijn taken reiken. We hebben door de eeuwen heen gezien dat religie vaak de oorsprong is geweest van wanorde, chaos en oorlogen in de wereld. En als dat zo is, dan hoeft er geen religie te zijn”, aldus de diplomaat.