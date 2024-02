Van Dijk-Silos: ‘Oproep CCK en IRIS veroorzaakt onnodige angst in Suriname’

Jurist, oud-advocaat en oud-justitieminister Jennifer van Dijk-Silos stoort zich eraan dat de bezorgdheid van het Comité Christelijke Kerken (CCK) en de Interreligieuze Raad in Suriname (IRIS) wordt verbonden aan de vonnissen van de voortvluchtige ex-president Desi Bouterse en zijn voormalige lijfwacht Iwan Dijksteel.

Zij vraagt zich af of veroordeelden niet meer een weg mogen nemen, als ze een redelijk vermoeden hebben dat er iets niet goed is gegaan met hun vonnis. Want, beweert zij, het recht zou hun deze middelen wel bieden.

“En dat is zeer suggestief en tendentieus. Het is waarschijnlijk te veel geworden na de vlucht, want niemand praat meer erover en iedereen wacht op justitie om te kijken wat ze gaat doen. Het vonnis is absoluut en niemand betwijfelt dat. Maar mogen veroordeelden niet meer een weg nemen als ze redelijk vermoeden hebben dat er iets niet goed is gegaan met dat vonnis? Het recht biedt je die middelen. Mogen die middelen niet meer gebruikt worden?”, vroeg de jurist zich af tegenover D-TV.

De oud-minister stelt dat er onnodig angst in Suriname wordt aangejaagd door de recente verklaring van de voorzitters Karel Choennie van CCK en Robbert Bipat van IRIS.

Het CCK en IRIS roepen de samenleving op om het hoofd koel te houden en te blijven handelen in overeenstemming met wet en recht. Er zouden volgens het CCK en de IRIS stappen worden ondernomen om deze regering ten val te brengen. Verder dringen de twee religieuze organisaties erop aan dat een ieder zich neerlegt aan het vonnis van het Hof van Justitie op 20 december 2023.

“Dan komt een bisschop met zo een bericht zonder voorbeelden, zonder concreet te zijn. Ik roep een ieder op om het hoofd kalm te houden. Kijk wat er gebeurt in samenleving en kijk of het klopt. Want ik merk niets ervan. Ik vraag me af welke sprookjes de bisschop heeft verkondigd. Bovendien vind ik zo een dergelijk bericht een bisschop onwaardig. Dat bericht is zo suggestief dat ik ook suggestief begin te worden”, aldus de jurist.

Volgens Van Dijk-Silos moesten de twee religieuze leiders deze informatie juist bij het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) hebben ingediend om zo geen djugudjugu in het land te brengen.