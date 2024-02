Narcotica Brigade treedt op tegen hangjongeren en bij drugshaarden

Leden van de Narcotica Brigade in Suriname hebben bij verschillende drughaarden opgetreden, zowel in Paramaribo als in Wanica.



De politie heeft opgetreden aan de Drambrandersgracht nabij Albina taxi standplaats. Daarbij werd drie kilo marihuana aangetroffen en in beslag genomen. Het vermoeden bestaat dat de verdachten de Surinaamse politie eerder hadden opmerkt en de plaats hadden verlaten.

Bij de eindhalte van de route Paramaribo Lelydorp (PL) zijn hangjongeren verwijderd. Daarbij is 45 gram marihuana onbeheerd aangetroffen.



Ook op de hoek gevormd door de Indira Gandhiweg en de Tout Lui Fautweg werd 250 gram marihuana en 14 gram hasj aangetroffen.

Bij geen van de invallen zijn verdachten aangehouden.

De leden van Narco gaan door met de surveillance. Ze zullen optreden tegen hangjongeren alsook op de lokaties waar drugs worden verhandeld.