Man nabij goudveld in diepte van water verdwenen

Nabij een goudveld te Nieuw Koffiekamp in Suriname, is een man vandaag in de diepte van het water verdwenen en sedertdien vermist.

De politie van Brokopondo werd gealarmeerd en ging ter plaatse voor onderzoek. Ook familieleden van de vermiste man zijn naar de plek gekomen en wachten langs het water met de hoop dat het lichaam van de vermiste man gevonden wordt.

Er werd ook assistentie aan de Surinaamse brandweer gevraagd om duikers in te zetten om op zoek te gaan naar het lichaam van de man.

De politie van Brokopondo is op het moment van schijven nog steeds bezig met het onderzoek ter plaatse.