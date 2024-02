Behandeling Kort Geding tegen Van den Bergh in Nederland op 21 februari

in de zaak waarbij de Nederlandse ondernemer Gerard van den Bergh in Nederland vorige maand gesommeerd werd om iedere verhandeling van zijn boek over corruptie en zakendoen in Suriname -met daarop de foto van de Surinaamse president Santokhi- te staken, wordt op woensdag 21 februari het Kort Geding behandeld.

Dat heeft de ondernemer vrijdag bevestigd tegenover de redactie van Waterkant.Net. De behandeling van het Kort Geding vindt die dag plaats om 10.00u bij de Rechtbank Rotterdam aan het Wilhelminaplein.

Van den Bergh en de uitgever werden in een brief gewezen op inbreuk op het portretrecht van de president, door de wijze waarop de foto van Santokhi op de omslag en op pagina 12 is gebruikt. Met de koppen ‘Corruptie op het hoogste niveau’ en ‘de hoofdrolspelers’, wordt de indruk gewekt dat de president corrupt zou zijn of zou meewerken aan corruptie.

Die beschuldiging is volgens de advocaat van Santokhi zeer kwalijk en evident onjuist. Voor die beschuldiging bestaat ook geen enkele grondslag in de feiten. Opmerkelijk is volgens de advocaat dat Santokhi in het boek zelf niet wordt beschuldigd. Sterker nog, in het boek stelt Van den Bergh juist dat Santokhi corruptie met alle mogelijke middelen tracht te bestrijden.

“Dit maakt het gebruik van zijn portret in voornoemde context extra kwalijk. Door zijn portret op deze wijze te gebruiken wordt cliënt op zeer ernstige en schadelijke wijze in zijn eer en goede naam en goede reputatie aangetast”, zegt de advocaat die een sommatie met acht punten naar hem toestuurde.

Omdat Van den Bergh niet binnen de gestelde termijn had gereageerd en ook had aangegeven dat hij de cover niet zal veranderen, is er een Kort Geding aanhangig gemaakt tegen hem.