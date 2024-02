Beveiliger goudbedrijf draagt geïnde gelden goudzoekers jarenlang niet af

De stootgroep van de politie regio Oost Suriname heeft deze week de 58-jarige Kasel A., die werkzaam was als beveiligingsmedewerker van een goudbedrijf te Antino aan de Lawarivier, aangehouden.

A. droeg het geïnde geld en goud van goudzoekers die binnen de concessie van het bedrijf werkten, jarenlang niet af. Hij wendde dit ten eigen bate aan, meldt de Surinaamse politie.

De verduistering betreft een periode van twee tot drie jaar, waarbij het bedrijf schade heeft geleden ter grootte van 60.000 dollar.

Nadat er vorige week vrijdag aangifte tegen de in Marowijne geboren beveiliger werd gedaan, is hij afgelopen woensdag aangehouden in Paramaribo. Dit gebeurde toen hij op het punt stond met het vliegtuig te vertrekken naar het binnenland.

De verdachte werd na zijn aanhouding overgedragen aan de Recherche van Regio Oost, ter voorgeleiding voor een Hulpofficier van Justitie. Na zijn voorgeleiding is de verdachte in overleg met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

De recherche van Regio Oost is belast met het verdere onderzoek.