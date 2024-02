Bakkerij gesloten vanwege onhygiënische situatie

Districtscommissaris (dc) Shafiek Goelaman van Wanica-Zuidoost heeft vrijdag bakkerij Thani aan de Poerwodadiweg onmiddellijk laten sluiten nadat bij controle een onhygiënische situatie in de zaak is aangetroffen.

De bakkerij werd door de bestuursdienst van Lelydorp binnengevallen en gecontroleerd. Na overleg met de dc over de situatie in de zaak werd die meteen gesloten.

Volgens Goelaman mag de volksgezondheid nooit in gevaar worden gebracht. Sluiten van ondernemingen houdt volgens de dc niet in dat hij een ondernemersonvriendelijk beleid voert. “Het is meer een eyeopener voor ondernemers om zich te houden aan de voorwaarden zoals vervat in hun vergunning”, zegt de burgervader.

De ondernemer heeft de ruimte om alle misstanden in orde te maken.