Chinees Nieuwjaar: Jaar van de draak begonnen

Het is vandaag 10 februari 2024 en dat betekent dat Chinezen over de gehele wereld het Nieuwjaar vieren.

Ook in Suriname zal het Chinees Nieuwjaar groots gevierd worden. De Suriname Chinese United Association (SCUA) slaat de handen ineen met de Ambassade van de Volksrepubliek China om een spectaculair Lente Cultureel Festival op zaterdag en zondag te organiseren in het NIS.

Naast de culturele shows zal er ook een Temple Fair gehouden worden op het terrein van het NIS.

Volgens de Chinese kalender is het jaar 2024 het Jaar van de draak. De draak is het vijfde dier in de twaalf jaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem volgens de Chinese kalender.

Het Jaar van de draak is een periode die in de Chinese astrologie geassocieerd wordt met kracht, ambitie en transformatie. De Draak, een mythisch wezen dat staat voor succes en geluk, nodigt ons uit om groot te dromen en actie te ondernemen.

Het jaar van de draak begint dus op 10 februari, maar de Chinezen vieren het nieuwjaarsfeest veel langer. De festiviteiten duren er 15 dagen en eindigen met het Lantaarnfeest op 24 februari.