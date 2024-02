Minister LVV: ‘Onverantwoorde uitspraken Oemraw over ongezonde rijstaanplant’

LVV-minister Permanand Sewdien heeft gereageerd op de uitspraken van Harinandan Oemraw van de Surinaamse Padieboeren Associatie (SPBA), die eerder via de media heeft aangegeven dat er dit seizoen te weinig irrigatiewater water beschikbaar is op de rijstarealen, waardoor de boeren genoodzaakt waren om de rijstaanplant te bespuiten met chemicaliën. Hierdoor is volgens Oemraw de rijstaanplant niet gezond en komt de rijstexport ook in gevaar.

Volgens Sewdien zijn dit onverantwoorde uitspraken en komt er daarom een aanklacht tegen Oemraw, omdat hij beter had verwacht van iemand die zelf in het bestuur heeft gezeten van het rijstonderzoeksorgaan Adron

“Hij hoort het beter te weten omdat hij al 80 jaar voorzitter is van een eenmansorganisatie waarmee hij kabaal wenst te maken en invloed wenst uit te oefenen op ons beleid. Hoe weet hij dat? Heeft hij testen overlegd? Toen ik het hoorde, werd ik zelf een beetje kwaad. Laat hij met rapporten komen en niet lukraak ons en de overigen die serieus bezig zijn, in gevaar brengen. Dit kan niet. Niet een ieder kan zomaar iets in de ruimte brengen. Je brengt het land in gevaar, je brengt de hele sector in gevaar”, zei de bewindsman woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

Sewdien voerde verder aan dat LVV over een keuringsdienst beschikt die elke partij rijst die geëxporteerd moet worden, eerst keurt.

“En deze dingen staan onder begeleiding van buitenlandse instanties die hun ook nog jaarlijks auditen. Maar deze uitspraken? Echt, soms weet je ook niet waar je aan toe bent met deze gasten”, aldus de minister.

Hij voegde eraan toe dat er inderdaad een issue met irrigatiewater in Nickerie, maar dat komt om het feit dat het daar lang niet heeft geregend. Er was daarom een issue met het beheren van de pompgemalen, maar daar heeft hij eergisteren al opgetreden. Hij hoopt binnen een week een oplossing voor de boeren te hebben.