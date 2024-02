ROS na vertrek Bordo geconfronteerd met schuld van 100.000 SRD per maand voor inrichting NIS

In de kwestie rondom de ontruiming van het Nationaal Indoor Stadion (NIS), heeft minister Gracia Emanuel vandaag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering aangegeven dat het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) aan een maandelijkse schuld van 100.000 SRD is gebonden door een overeenkomst die getekend is door de toenmalige voorzitter van het stichtingsbestuur van het NIS, Delcano Misiedjan, met het bedrijf ‘Dompu Trowe’ voor de inrichting van NIS.

Deze overeenkomst is pas ontdekt na vertrek van de voortvluchtige Joël ‘Bordo’ Martinus als directeur.

“Ik heb duidelijk aangegeven niet mee te zullen werken, want het is geen overeenkomst met het ministerie van ROS. De toenmalige directeur heeft niet alleen aan de leiding van ROS, maar aan de totale samenleving toen bekendgemaakt dat de inrichting uit zijn eigen zak is gebeurd. Ook de comptabele regels zijn niet gevolgd, want we hebben geen aanbesteding gezien en hoe het komt dat er een overeenkomst is aangegaan met Dompu Trowe. Dus we kunnen niet overgaan tot het betalen van 100.000 SRD elke maand aan een bedrijf”, zei de bewindsvrouw.

Zij benadrukte dat ROS geen enkele achterstallige schulden moest betalen aan het bedrijf, omdat het ministerie nimmer een overeenkomst met voornoemd bedrijf heeft getekend. Aangezien deze kwestie al een tijdje gaande was, besloot Emanuel om de persoonlijke zaken weer af te geven aan Dompu Trowe, zodat er in PPP-verband kon worden overgaan om het NIS weer in te richten.

Maar terwijl dit besluit vorig week woensdag is genomen, werd zij tot haar verbazing afgelopen weekend opgeschrikt met het nieuws over de ontruiming en vernieling. Zij gaf toen terstond opdracht aan de waarnemend directeur van het NIS om aangifte te doen. De plaats is nu ook beveiligd. “Want wat afgelopen zaterdag is gebeurd, is niet door tussenkomst van deze minister. Het gaat dus niet om achterstallige betaling van ROS aan een bedrijf”, aldus de bewindsvrouw.

Martinus die nationaal en internationaal opgespoord wordt, heeft eerder een verklaring geplaatst op zijn Facebookpagina: “Ik heb alle kosten voor het renoveren van Anthony Nesty Sporthal (NIS) uit eigen middelen voorgeschoten. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) heeft zich helaas niet gehouden aan de gemaakte afspraken, met de ontruiming in opdracht van mijn persoon als gevolg”.