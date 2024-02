Glory: ‘Donovan Wisse is Fighter of the Year’

Deze week werd bekend dat Donovan Wisse samen samen met Tyjani Beztati en Endy Semeleer door Glory Kickboxing was genomineerd voor de titel vechter van het jaar 2023.

Vandaag heeft de kickboxing organisatie laten weten dat Wisse, die uitkomt voor Suriname, is uitgeroepen tot ‘Fighter of the Year’.

“Met drie overwinningen en twee middengewicht titelverdedigingen gedurende het jaar domineerde Donovan Wisse zijn competitie en verdiende hij de onderscheiding Fighter of the Year 2023”, aldus Glory.

De Surinaams kickbokser werd drie maanden geleden ook onderscheiden door Suriname. Hij kreeg uit handen van president Santokhi de Ere-Orde van de Palm.

Check ook het filmpje van Glory: