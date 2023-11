Donovan Wisse door Suriname onderscheiden

De Surinaams kickbokser Donovan Wisse is afgelopen weekend onderscheiden door Suriname. Hij kreeg uit handen van president Santokhi de Ere-Orde van de Palm.

Deze orde wordt voor bijzondere verdiensten op burgerlijk gebied toegekend. In het geval van Wisse heeft deze viervoudige Glory Middengewicht Wereldkampioen een succesvol jaar achter de rug.

Zo verdedigde hij begin deze maand zijn wereldtitel met succes in het middengewicht tegen Michael Boapeah.

Wisse is een van de personen die een onderscheiding kregen in het kader van de decoraties in verband met 48 jaar Srefidensi: