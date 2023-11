Jermaine Karg wint Mr. Universe titel in Colombia

De Surinaamse bodybuilder Jermaine Karg heeft zondagmiddag de Mr. Universe IFBB Elite Pro 2023 in Colombia gewonnen. Dat heeft de Surinaamse Bodybuilding and Weightlifting Bond (SBWB) bekend gemaakt.

De officiële sportbond voor bodybuilding en gewichtheffen in Suriname, liet weten dat Karg zaterdag op de tweede plaats eindigde bij de amateur wedstrijd. Daar bleek ontevredenheid over te bestaan bij de organisatie.

“Karg werd vervolgens door de voorzitter van de organisatie benaderd die hem alsnog zijn pro card aanbood. Karg accepteerde zijn pro card en mocht vervolgens vanmiddag gelijk zijn eerste pro wedstrijd draaien die hij overtuigend won”, schrijft de SBWB.

De bond meldt verder dat Karg nog vol ongeloof is over wat hij noemt een knotsgek weekend. “Ik moet dit allemaal nog verwerken. Maar ik ben er in geslaagd mijn droom te verwezenlijken. Ik ben nu prof bodybuilder”, aldus de sportman die eerder deze maand de titel Mr. Suriname 2023 won.