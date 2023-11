Ann Sadi: “Per jaar wordt ongeveer 25 miljoen SRD betaald aan presidentiële commissies”

NDP-parlementariër Ann Sadi kan zich niet voorstellen dat ondanks een precaire situatie in Suriname, de regering jaarlijks 25 miljoen SRD uitgeeft aan leden van presidentiële commissies.

Naar zeggen van de NDP’er telt het Kabinet van de President per oktober 2023 in totaal 35 presidentiële commissies, bestaande uit 472 leden. “Per jaar is ongeveer 25 miljoen SRD te betalen aan commissies. En de topcommissies worden betaald tussen de 8.000 en 14.000 SRD per maand”, stelt de politica.

De volksvertegenwoordiger uit het district Commewijne stelt dat er zelfs personen in de commissies zitten die al een salaris of schadevergoeding als ambtenaar of ressortraads- en districtsraadslid toucheren. Zij vraagt zich daarom af waarvoor de 17 ministeries worden ingezet als er zoveel mensen in presidentiële commissies worden benoemd.

In feite zou volgens haar de hele regeringstop op basis hiervan moeten worden weggejaagd. “Soso geldverspilling. Waar is de transparantie? Want geen transparantie leidt tot corruptie. Wat is het uitgavenpatroon van de regeerders?”, aldus de politica.