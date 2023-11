Oprichting nieuwe partij Belfort loopt vertraging op

Er is vertraging opgetreden in de oprichting van A Nyun Sranan, de nieuwe politieke partij waar de dissidente ABOP-parlementariër Edward Belfort van plan is zich aan te sluiten. Dat komt, omdat de groep onder leiding van trekker Guillermo Samson op advies van het Kabinet van de President van Suriname enkele veranderingen in de eerder ingediende stukken heeft moeten aanbrengen.

De gecorrigeerde stukken zijn ondertussen al ingediend. Om de status van een politieke partij te verkrijgen moeten de statuten zijn goedgekeurd door de president en gepubliceerd zijn in het Advertentieblad. Volgens Belfort is het wachten nu op president Chan Santokhi.

In een radio-interview voerde de politicus aan dat hij rekent op de steun van een ieder, ook van de Surinamers die in het buitenland zitten.

“Suriname kan alleen maar op spoor gezet worden met Surinamers in Suriname en Surinamers in het buitenland. Voornamelijk in Nederland. We hebben de mensen in Nederland nodig”, stelde hij.

Belfort wil het plan van A Nyun Sranan echter nog niet presenteren, omdat Surinamers naar zijn zeggen gauw geneigd zijn om zaken te kopiëren. Hij zal dit pas doen in het verkiezingsjaar.

De oud-justitieminister zei in september dat hij in ieder geval na twee termijnen niet meer op de kandidatenlijst van de ABOP zal staan. Voor nu is hij nog lid, omdat hij namens deze partij DNA-lid is. Volgens hem draagt de ABOP bij aan de verdere vernietiging van Suriname. Hij riep eerder dit jaar op om niet te gaan stemmen voor de ABOP.