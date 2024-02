Van Samson: “Bordo geeft brevet van ongeschiktheid aan eigen partij”

Volgens parlementariër Cedric van Samson geeft de voortvluchtige Joël ‘Bordo’ Martinus zijn eigen politieke partij, ABOP, een brevet van ongeschiktheid voor het feit dat er een minister uit dezelfde partij op Justitie en Politie zit, maar dat hij al langer dan een jaar nog steeds niet in de kraag kan worden gevat.

Aangezien de voormalige NIS-directeur nog steeds op sociale media in Suriname actief is, moet er volgens de VHP’er wel een manier zijn om hem te kunnen traceren en arresteren.

“Wanneer je je neus schendt, schendt je je aangezicht. Wanneer de partij waartoe jij behoort zelf het ministerie beheert vanuit de Surinaamse regering, dan geef je een brevet van ongeschiktheid aan je eigen partij. Ik weet niet of er überhaupt belangstelling is om die man aan te houden of niet.

De realiteit is dat wij geconfronteerd worden met een zaak waarbij we zien dat onze formele instituten zodanig uitgehold zijn dat we bijna niet meer kunnen rekenen op een korps dat echt honderd procent erachteraan gaat. Is het gebrek aan middelen of onwil?”, zei Van Samson in een radio-interview.

De zaken die recent aan het licht zijn gekomen na de ontruiming van het Nationaal Indoor Stadion (NIS), konden volgens Van Samson worden voorkomen indien er controle vanuit het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) werd gevoerd op alles wat Martinus in het NIS deed als directeur.