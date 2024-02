Man doet zich voor als officier bij parket die runderen verkoopt

De politie in Suriname heeft donderdag 8 februari de 47-jarige Cedric B. aangehouden. Tegen hem was aangifte ter zake oplichting gedaan, nadat hij zich voordeed als officier werkzaam op het parket aan de Limesgracht.

Met dat verhaal zou hij op 6 februari een 74-jarige veehouder hebben benaderd. Hij hield de man voor dat hij negen runderen te koop had. Deze waren in beslag genomen en moesten naar de veiling gaan.

De veehouder bood hem een bedrag van 20.000 Surinaamse dollars per rund aan, waarmee de ‘officier’ akkoord ging. De koper moest volgens afspraak 180.000 SRD aan een man in een grijs gelakt voertuig voor het parket afstaan.

Nadat het bedrag was afgestaan werd de koper gebeld met de mededeling dat hij buiten kon wachten, daar de stukken nog getekend moesten worden. Na een flinke poos buiten gewacht te hebben, zonder dat er iets gebeurde, besloot hij navraag te doen bij het parket.

Hij vroeg of ene officier M. op het parket werkzaam was. Deze officier M. was echter niet bekend bij het personeel, waarop de koper doorkreeg dat hij opgelicht was. Het slachtoffer stapte naar de politie om aangifte te doen tegen deze officier M.

Na goed speurwerk werd Cedric snel in beeld gebracht en donderdagmiddag door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) in samenwerking met het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) klemgereden aan de Johannes Mungrastraat, in het ressort van Uitvlugt.

De oplichter werd aangehouden en ter voorgeleiding overgedragen aan de collega’s van Nieuwe Haven.

Een deel van het geld is aangetroffen bij de verdachte en in beslag genomen. Ook het voertuig waarmee het strafbaar feit werd gepleegd, is in belang van het onderzoek in beslag genomen. De politie van bureau Nieuwe Haven heeft de zaak in verder onderzoek.