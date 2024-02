Maatregelen tegen agent die politie spullen leende aan TikToker

De man die gisteren werd aangehouden omdat hij zich in TikTok filmpjes voordoet als politieman, werd kort daarna weer vrijgelaten. Woordvoerder Milton Kensmil van het Korps Politie Suriname zegt vandaag in gesprek met D-TV dat er juridisch gezien niet voldoende reden was om hem nog langer vast te houden.

Het nemen van dit besluit ligt volgens hem niet bij de Surinaamse politie, maar bij het Openbaar Ministerie. Die zag geen reden om hem langer vast te houden, omdat hij zich niet schuldig zou hebben gemaakt aan een strafbaar feit.

Kensmil noemde als voorbeeld personen die in een toneelstuk politiekleding aanhebben, die ook geen strafbaar feit begaan met dit uniform aan.

Voor dit moment is daarom besloten om hem te laten gaan, met de nadruk op ‘voor dit moment’. Kensmil gaf verder aan dat er wel opgetreden zal worden op het moment dat er bewijs is dat hij zich met die kleding aan wel schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit.

De woordvoerder gaf verder ook aan dat de aangehouden man Rohiet S. werkzaam is bij een beveiligingsbedrijf. In die hoedanigheid heeft hij de beschikking over bepaalde attributen, die hij heeft gebruikt in de filmpjes die hij maakte voor TikTok.

Het gebruik van die attributen is geen probleem als zodanig zegt de woordvoerder. Wat wel een probleem is, is het gebruik van politie attributen in de filmpjes. S. zou bij zijn aanhouding hebben verklaard dat hij de spullen zou hebben geleend van een politiefunctionaris.

Volgens Kensmil zullen er wel maatregelen genomen worden tegen deze politieman.