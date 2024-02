Illegalen met smokkelwaar op Braziliaanse boot aangehouden

De Surinaamse politie heeft afgelopen weekend in totaal zeven personen aangehouden, in een zaak waarbij illegalen het land binnen kwamen op een Braziliaanse schoener met smokkelwaar.

Het gaat ondermeer om de kapitein en vier bemanningsleden die geen documenten van verblijf konden aantonen en dus illegaal het land zijn binnengekomen, meldt het Korps Politie Suriname.

Het vaartuig werd door medewerkers van de afdeling Maritiem van de Surinaamse politie bij de aanmeersteiger Weibolt te Domburg, aangetroffen.

Bij een ingesteld onderzoek in de boot zijn er pakketten aangetroffen, die van personen uit Brazilië afkomstig zijn en bestemd waren voor mensen die in Suriname woonachtig zijn. In de pakketten zit kleding, cosmetica en andere goederen.

De vijf verdachten werden ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. Eén hunner heeft daarbij gepoogd voor een groot geldbedrag in SRD een politieman om te kopen.

Naast de vijf personen op de boot zijn ook de eigenaar van de boot en zijn echtgenote in de kraag gevat, nadat ze ontboden waren op het politiebureau. De echtgenote was degene die bestellingen voor mensen opnam en de spullen liet halen, om door te verkopen in Suriname.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn de zeven verdachten door de politie in verzekering gesteld. Het verdere onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de afdeling Fraude.