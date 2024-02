Pakittow wijst op poging tot politieke uitschakeling met strafeis van 400 dagen

Activist en politicus Stephano ‘Pakittow’ Biervliet stelt dat men erop uit is om hem politiek uit te schakelen. Vandaar dat hij strafrechtelijk is vervolgd voor de gebeurtenissen van 17 februari 2023 en daarvoor nu een celstraf van 400 dagen riskeert.

Ook zijn fans en supporters zijn bezorgd. Die hebben hem via sociale media laten weten dat er hiermee een poging wordt gewaagd om hem uit te schakelen, omdat hij als politieke concurrent een grote kans maakt om binnen te komen.

“Ze zijn bang voor nieuw politiek. Het is duidelijk. Wan tra man e dyompo tap podium san na 80 yari. San yo go du tap 80 yari? Wat voor inzichten heb je? Je hebt je niet eens ontwikkeld in de nieuwe tijd”, zei de activist, die ook topper is van de politieke partij PRO, in het programma ABC Actueel.

Hij stelt ondanks zo een strafeis nog steeds geloof te blijven hebben in de rechter, die naar zijn zeggen heel neutraal is in zijn werkwijze en ook een neutrale uitspraak zal doen.

De PRO-topper uitte verder ook zijn bezorgdheid over de manier waarop onder andere ook de gebeurtenissen van 17 februari 2023 zijn gebruikt om mensen, voornamelijk activisten, af te schrikken van het uiten van hun democratisch recht door protestacties te organiseren.

“Ik kan mij niet indenken dat men in een democratisch land bang is om zijn mond open te maken tegen een man die denkt dat hij God is. En dan heb ik het over de president van Suriname. Als je het aan mij vraagt, dan vind ik hem een verrader, een leugenaar. Ik ben activist, want je bent het of je bent het niet. Je strijd voor je land of je strijd niet voor je land”, aldus de politicus.