Voertuig vliegt in brand tijdens sloopwerkzaamheden

De brandweer in Suriname moest vanmorgen uitrukken na een melding dat een voertuig in brand was gevlogen. Ter plaatse aangekomen bleek dat het ging om resten van een voertuig, dat men bezig was te slopen op een terrein (foto).

De sloop geschiedde onder meer met een brander en vermoedelijk was er nog wat brandstof of brandstof dampen in de tank, waardoor er brand ontstond.

Het vuur sloeg daarna over op een stapel hout.

Er werd getracht het vuur met een tuinslang te bestrijden, echter zonder resultaat. De Surinaamse brandweer werd ingeschakeld, die uiteindelijk de brand kon blussen.

Niemand raakte gewond.