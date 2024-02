Bromfietser botst tegen achterzijde auto en raakt zwaargewond

Bij een aanrijding vanmorgen tussen een auto en een bromfiets aan de Mr. J.A. Lachmonstraat in Suriname, heeft de 17-jarige bromfietser B.S. zwaar lichamelijk letsel opgelopen. Dat meldt de Surinaamse politie.

Het voorlopig onderzoek van de politie heeft uitgewezen dat zowel de automobiliste B.P. als de bromfietser vanuit de richting van de Floralaan kwamen en zich in de richting van de rotonde over de weg verplaatsten.

Ter hoogte van het VHP centrum gaf de autobestuurster richting naar rechts om vervolgens via de noordelijke rijstrook van de Mr. J.A. Lachmonstraat af te slaan naar de Albertlaan.

De bromfietser die volgens het Korps Politie Suriname vermoedelijk met hoge snelheid reed, botste daarbij tegen de achterzijde van de auto.

De politie van het bureau Flora deed na de melding van de aanrijding de plek aan voor onderzoek en trof bij aankomst de ambulance ter plaatse met het 17-jarige slachtoffer B.S. erin.

De automobiliste die in het bezit is van een geldig Surinaams rijbewijs, was niet onder invloed van alcohol of één of ander bedwelmende middel en kwam met de schrik vrij. Beide voertuigen zijn door de politie in beslag genomen.

De politie van Flora zet het onderzoek van deze aanrijding voort.