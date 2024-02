Bestuursdienst verwijdert illegale ramboetanverkoper van berm Indira Gandhiweg

De bestuursdienst van De Nieuwe Grond heeft dinsdag een illegale ramboetanverkoper van de berm aan de Indira Gandhiweg nabij de Welgedacht A-weg verwijderd.

De verkoper bracht de vrucht aan de man zonder toestemming van de districtscommissaris (dc).

Verkopen langs de weg vormt een gevaar voor de verkeersdeelnemers, alsook de kopers en verkoper zelf.

Personen die een product langs de straat in Suriname verkopen of huis aan huis diensten aanbieden dienen in het bezit te zijn van een toestemming/vergunning uitgegeven door de dc van het desbetreffend bestuursressort.