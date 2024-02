Neefje kapt oom en maakt daarna einde aan eigen leven

Een 21-jarige jongeman in Suriname heeft dinsdag een einde aan zijn leven gemaakt, nadat hij kort daarvoor zijn oom met een houwer had gekapt. Het drama vond plaats in een dorp te Brownsweg.

Vernomen wordt dat er een vechtpartij tussen de twee ontstond, waarbij het neefje S.L. de oom een kapverwonding toebracht. Het slachtoffer werd voor medische hulp naar de Medische Zending Brownsweg overgebracht.

De jongeman rende na de kappartij naar huis en vertelde zijn moeder over het voorval. Hij vroeg haar om hem naar het politiebureau Brownsweg te brengen en dreigde een einde aan zijn leven te maken als ze dit niet deed.

De moeder probeerde haar zoon op andere gedachten te brengen. Ze zou eerst naar de polikliniek gaan om de gezondheidssituatie van het slachtoffer te checken, waarna ze samen het politiebureau zouden aandoen.

Kort daarna vertelde een jongere zus van de dader aan haar moeder, dat haar broer met een stuk touw de bosjes aan de overkant van hun woning was ingelopen.



De moeder ging direct op onderzoek uit in de bosjes. Daar zag ze tot haar grote schrik haar zoon hangend aan een boom aan. Omstanders hoorde hoe de moeder het luid uitschreeuwde.

De politie van Brownsweg kwam ter plaatse voor onderzoek. Het lijk van de jongeman is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie vervoerd naar het mortuarium van het Academisch Ziekenhuis.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt. Ga naar je huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114. (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u)