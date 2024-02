Vader en zoon door RBTP aangehouden na woningoverval

In de maand november van vorig jaar, werden een 48-jarige man en zijn 75-jarige moeder in een woning te Kasabaholo overvallen door drie mannen. In deze zaak zijn afgelopen week twee mannen aangehouden, te weten de 55-jarige N.F. en zijn 17-jarige zoon J.F.

Ook het vluchtvoertuig dat werd ingezet tijdens de beroving, is aangetroffen en in belang van het onderzoek in beslag genomen.

Op de bewuste dag van de beroving waren moeder en zoon in de woning toen zij plotseling werden verrast door drie mannen, allen gewapend met een vuistvuurwapen. Beide slachtoffers werden onder schot gehouden en daarbij van hun sieraden van geel metaal beroofd.

Ook een geldbedrag in Surinaamse dollars en een tas inhoudende persoonlijke spullen werden buitgemaakt. De kamers werden helemaal overhoop gehaald door de mannen, die kennelijk op zoek waren naar meer waardevolle spullen.

Na de beroving namen de mannen plaats in een gereedstaand voertuig en reden in een onbekende richting weg. Er werd aangifte bij de politie van Uitvlugt gedaan, die de zaak voor verder onderzoek aan de recherche had overgedragen.

Gaande het onderzoek kwam de twee verdachten in beeld en werden ze aangehouden door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP). Vervolgens werden ze ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort. Het is niet uitgesloten dat er meerdere verdachten aangehouden zullen worden.