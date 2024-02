Stem op Randy Yonce voor zijn plek in Big Brother NL

Vorige maand is alweer de 10e editie van het TV programma Big Brother in Nederland van start gegaan. Het programma is iedere zaterdag vanaf 20:00 uur te zien op RTL5.

Een van de deelnemers is Randy Yonce van Suriname afkomst, uit Amsterdam Zuidoost. in derde liveshow Big Brother vandaag zaterdag 3 februari, strijdt hij voor zijn plek in het huis. En jij kunt hem helpen door hier op Randy te stemmen.

Dit seizoen is opnieuw een coproductie tussen het Nederlandse RTL en Play Media en wordt in België uitgezonden door Play4 en in Nederland door RTL 5.

De presentatie is in handen van Geraldine Kemper en Tatyana Beloy. Tijdens dit seizoen is er voor het eerst publiek bij de liveshows. Hiervoor kunnen mensen zich aanmelden via de site van het programma.

Naast de uitzendingen op televisie is er ook een livestream die 24 uur per dag te bekijken in Nederland via Videoland.