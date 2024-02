Reyme aan Bouterse: “You have to back up your words”

Het feit dat de tot 20 jaar veroordeelde Desi Bouterse zijn hoofd toch niet heeft gebogen voor de beslissing van het Hof van Justitie in Suriname en is ondergedoken, is volgens A20-voorzitter Steven Reyme weer een voorbeeld van een politicus die zich niet aan zijn woord heeft gehouden.

“You have to back up your words. Als hij nooit gezegd had dat hij zich zou onderwerpen aan wet en recht, dan kon ik het begrijpen. Daarom haat ik politieke taal en politieke podium. Ik vind dat we altijd authentiek moeten zijn. If i tak wan sani en a sani no waka ini yu voordeel, dan teki a slag. Dan heb ik heel veel respect voor jouw”, benadrukt Reyme.

Voor de A20-voorzitter is het bovendien heel verwonderlijk dat Bouterse is ondergedoken, omdat dit naar zijn inziens niet de manier is hoe een leider, een revolutionair, zich zou moeten profileren.

Bouterse zei tijdens de strafzitting van het Hof van Justitie op 31 juli vorig jaar dat hij zijn hoofd zou buigen voor het vonnis, wat het ook zou zijn. Ook zijn advocaat Irwin Kanhai heeft dit meerdere malen tegenover de media verklaard en daarbij benadrukt dat al zijn cliënten ‘law obedient servants’ zijn.

Reyme stelt dat Bouterse wel zijn reden zal moeten hebben waarom hij zich niet heeft aangemeld bij de gevangenis.

“Wij moeten dat respecteren en we zullen zien wat er gebeurt. Belangrijk is dat er nog geloof is in de rechtstaat en de mensen die dat moeten uitvoeren. Het zou iets anders zijn als hij kon doen en laten wat hij wilt nadat bevolen was dat hij zich moest aanmelden”, aldus de politicus.