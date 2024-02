Show ‘Memory lane’ 8 april in Muziekgebouw Eindhoven

Op maandag 8 april 2024 is de show ‘Memory lane’ te zien in het Muziekgebouw Eindhoven. Memory Lane is een wandeling door het tijdperk van de jaren 60 en 70 naar soul-, jazz-, motown- en discomuziek uit de jaren 80 en 90.

Een geweldige ervaring met muziek van een volledige live band met diverse zangers en dansers.

Het concept komt van de getalenteerde moeder Vivian Black en haar tweelingdochters Tachena en Seantelle Nelson, die hiermee een hulde brengen aan niet alleen enkele van de grootste artiesten uit de muziekgeschiedenis, maar ook aan hun geliefde vader en vriend wijlen John ‘Zeko’ Nelson’ die zelf muzikant was.

Als je een avond vol plezier wil hebben en wil luisteren en dansen op geweldige hits van artiesten als The Temptations, The Supremes, Candi Staton, Sister Sledge en nog veel meer, kom dan bij de Memory Lane-familie waar alleen liefde en waardering heerst.

Memory Lane

Maandag 8 april 2024

Muziekgebouw Eindhoven

zaal open 19:45u – start show 20:15u