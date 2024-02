Rusland: “We siki ini a kondre disi yongu”

NPS-voorzitter Gregory Rusland heeft gereageerd op het besluit van de regering om Roseline Daan (directeur Cultuur) en Glenda Heikerk (directeur MI GLIS), beide NPS’ers, te vervangen. “Meki a de krin: NPS ne sdon krei fu den ontheffing disi. Want a fasi fa a kondre e go tap a momenti disi, dan hadden we niet anders verwacht”, zei Rusland vrijdagavond tijdens een lezing van de NPS in het district Para.

Rusland vraagt zich af waarom MINOWC-minister Henry Ori in een persverklaring aangeeft hoe goed Daan gefunctioneerd heeft, terwijl zij aan de andere kant toch per 1 maart wordt vervangen. Integendeel had hij verwacht dat Ori het besluit zou nemen dat Daan normaal haar werkzaamheden als Cultuurdirecteur kon voortzetten.

“En het is niet alsof ze al een opvolger hebben. Nu pas gaat men kijken wie op de plaats van Daan zal worden geplaatst. Dus de persoon moet plaats maken voor iemand anders die je nog moet gaan zoeken. We siki ini a kondre disi yongu”, aldus de NPS-voorzitter.

De NPS-leider deed een beroep op zijn partijgenoten om hun zaken goed te checken, zich rustig te blijven houden en hun verstand te gebruiken in de resterende 15 maanden van deze regeerperiode.

Mensen moeten zich ook niet laten misleiden met cadeautjes en de verschillende muziekformaties die speciaal naar Suriname worden gehaald. “Mi yere tak wan lo band o kmopo fu dorosei kondre kon djaso; fu law sma. Gebruik unu verstan, unu ede, fu bereid unu voor tap a bigi wroko san e kon baka 25 mei 2025”, aldus Rusland.