Deze bromfietser is vanmiddag van zijn bromfiets gevallen nabij de kruising van de Industrie- en de Martin Luther Kingweg in Suriname.

Vermoedelijk was de bestuurder onder invloed van alcohol. De man was even buiten bewustzijn, maar krabbelde later weer op.

De Surinaamse politie kreeg de melding en agenten van post Livorno gingen ter plaatse voor onderzoek.

Ze namen de man mee naar het bureau om de zaak daar verder af te handelen.