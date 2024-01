De bekende warung Aliesje in Lelydorp is vrijdag bij controle door de bestuursdienst onmiddellijk gesloten vanwege een onhygiënische situatie.

De aangetroffen misstanden waren van dien aard dat de zaak per direct tot nader order is gesloten in opdracht van districtscommissaris Shafiek Goelaman.

P&G restaurant aan de Indira Gandhiweg werd ook vrijdag bij controle door de bestuursdienst onmiddellijk gesloten vanwege een onhygiënische situatie.