P&G restaurant Indira Gandhiweg per direct gesloten vanwege onhygiënische situatie

Het bekende P&G restaurant aan de Indira Gandhiweg in Suriname, is vrijdag bij controle door de bestuursdienst onmiddellijk gesloten vanwege een onhygiënische situatie.

De aangetroffen misstanden waren van dien aard dat de zaak per direct tot nader order is gesloten in opdracht van districtscommissaris Shafiek Goelaman.

De misstanden zijn onder andere slechte hygiëne in en rondom de keuken, onafgedekt voedsel en vieze pannen.

Vermeldenswaard is dat het P&G restaurant aan de Kwattaweg in december 2022 ook door de autoriteiten bij controle onmiddellijk was gesloten vanwege een onhygiënische situatie.