P&G restaurant Kwattaweg onmiddellijk gesloten vanwege onhygiënische situatie

Het bekende P&G restaurant aan de Kwattaweg in Suriname, is vandaag bij controle door de autoriteiten onmiddellijk gesloten vanwege een onhygiënische situatie.

De buurtmanager van Kwatta-West, Shatish Badal, was samen met de bestuursdienst van Kwatta onder leiding van de afdeling Milieu en Gezondheids Dienst (MGD) ter plaatse.

Badal zegt desgevraagd aan Waterkant.Net dat de eigenaar van de zaak een aanmaning van districtssecretaris Sarwan Ramsukul had gehad om de zaak hygiënisch in orde te maken, maar dat heeft nagelaten.

De bestuursdienst is afgelopen week gestart met het controleren van diverse etenszaken in het ressort. Bij P&G Kwatta waren de medewerkers gestuit op een onhygiënische situatie, waarbij de eigenaar werd opgedragen de zaak schoon te maken.

Vandaag is het team wederom naar het restaurant getogen voor controle en daarbij bleek dat er niet is schoongemaakt. Na afstemming met districtcommissaris Suraksha Hirasingh is de zaak onmiddellijk gesloten.