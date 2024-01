Charda Girwar hoofd douane en Marita Lautan-Wijnerman hoofd Belastingen

De waarnemende posities van het hoofd van de douane en de directeur der belastingen, zijn definitief omgezet. Charda Girwar is nu officieel hoofd van de douane en Marita Lautan-Wijnerman, is hoofd der Belastingen in Suriname.

De belastingfunctionarissen hebben op vrijdag 26 januari hun beschikkingen mogen ontvangen uit handen van minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning.

De overhandiging van de beschikkingen voor hun vaste aanstelling heeft plaatsgevonden tijdens de dankdienst die in het kader van de Internationale Douanedag werd gehouden in de Sint Petrus en Paulus Kathedrale Basiliek. Girwar en Wijnerman, zijn bij die gelegenheid door de minister benoemd.

Raghoebarsing acht het van belang de rechtspositie van de twee ambtenaren in orde te hebben. “Dit zodat ze met meer gezag en power hun functie kunnen uitoefenen”, aldus de bewindsman.

Volgens directeur Wijnerman moet zowel de douane als de belastingdienst naar een hoger niveau worden getild, waarbij men klantgerichter te werk gaat. “Wij gaan gezamenlijk dit werk doen. We kijken naar de inkomsten van de staat hetzij via directe belasting of de indirecte belasting. Dat is de douanebelasting”.

Binnenkort zal gewerkt worden aan reorganisatie en modernisatie, om de processen effectiever te laten verlopen.