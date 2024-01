JAYH live op R&B Legends zaterdag 2 maart in Amsterdam

Zaterdag 2 maart 2024 pakt het grootste, gezelligste maar vooral volwassen (28+) R&B Caribbean Oldskool evenement van Nederland grootst uit tijdens de eerste editie van 2024. De organisatie kon het niet laten om bezoekers te trakteren op een waanzinnig optreden van eigen bodem.

Deze Legend heeft geen introductie nodig want hij heeft talloze hitjes op zijn naam staan waaronder: ๐‘ด๐’Š๐’‹๐’ ๐‘จ๐’๐’๐’†๐’”, ๐‘ฝ๐’๐’๐’ˆ๐’†๐’๐’ ๐’† ๐‘บ๐’•๐’‚๐’‘, ๐‘ถ๐’ˆ๐’†๐’ ๐‘ซ๐’Š๐’„๐’‰๐’•, ๐‘ด๐’Š๐’‹๐’ ๐‘ฉ๐’‚๐’ƒ๐’š, ๐‘จ๐’๐’๐’†๐’†๐’ ๐‘ฑ๐’Š๐’‹, ๐‘ฝ๐’‚๐’ ๐‘ด๐’Š๐’‹, ๐‘ฎ๐’š๐’Ž๐’๐’‚๐’”๐’•๐’Š๐’†๐’Œ, ๐‘ช๐’๐’‚๐’Š๐’Ž๐’†๐’, ๐‘น๐’†๐’‚๐’ ๐‘ณ๐’๐’—๐’†, ๐‘ด๐’๐’๐’Š๐’† ๐‘ซ๐’‚๐’ˆ en ga zomaar maar door. R&B Legends invites niemand minder dan superster ๐‘ฑ๐‘จ๐’€๐‘ฏ live on stage.

Naast een geweldige show van ๐‘ฑ๐‘จ๐’€๐‘ฏ kan je genieten van de heerlijkste 80s, 90s & 00s R&B โ€“ CARIBBEAN & OLDSKOOL verspreid over 3 zalen met hitjes van: ๐‰๐จ๐ž, ๐Š๐ž๐ข๐ญ๐ก ๐’๐ฐ๐ž๐š๐ญ, ๐‰๐š๐ก๐ž๐ข๐ฆ, ๐“๐‹๐‚, ๐‰๐š๐ซ๐ฎ๐ฅ๐ž, ๐€๐ฌ๐ก๐š๐ง๐ญ๐ข, ๐Š๐ž๐ข๐ฌ๐ก๐š ๐‚๐จ๐ฅ๐ž, ๐”๐ฌ๐ก๐ž๐ซ, ๐Œ๐จ๐ง๐ญ๐ž๐ฅ ๐‰๐จ๐ซ๐๐š๐ง, ๐๐ฅ๐š๐œ๐ค๐ฌ๐ญ๐ซ๐ž๐ž๐ญ, ๐‰๐š๐ ๐ ๐ž๐ ๐„๐๐ ๐ž, ๐‹๐š๐ฎ๐ซ๐ž๐ง ๐‡๐ข๐ฅ๐ฅ, ๐ƒ๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐ง๐ฒโ€™๐ฌ ๐‚๐ก๐ข๐ฅ๐, ๐’๐ž๐š๐ง ๐๐š๐ฎ๐ฅ, ๐Œ๐ข๐ฌ๐ฌ๐ฒ ๐„๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ญ, ๐ ๐š๐ญ ๐‰๐จ๐ž, ๐‰๐จ๐๐ž๐œ๐œ๐ข, ๐ƒ๐ซ๐ฎ ๐‡๐ข๐ฅ๐ฅ, ๐€๐ฆ๐ž๐ซ๐ข๐ž, ๐Ÿ๐Ÿ๐Ÿ, ๐๐ซ๐š๐ง๐๐ฒ, ๐†๐ข๐ง๐ฎ๐ฐ๐ข๐ง๐ž ๐š๐ง๐ ๐ฆ๐š๐ง๐ฒ ๐ฆ๐š๐ง๐ฒ ๐ฆ๐จ๐ซ๐ž.

LOCATIE

Zaterdag 2 maart 2024 opent Westerunie te Amsterdam 3 zalen voor het grootste, gezelligste maar vooral volwassen R&B Oldskool evenement van Nederland. Voor de nieuwe bezoekers is het van belang om te weten dat Westerunie een imposante locatie is midden in รฉรฉn van de mooiste parken van Amsterdam (Westerpark). Parkeren is alleen mogelijk rondom het park of in de dichtbijgelegen Parkeergarage

LEEFTIJD | DRESSCODE | ZALEN

Vanaf 2024 zal de organisatie de puntjes op de i gaan zetten als het gaat om leeftijd en kledingvoorschriften. Er zal een nieuwe (extra) deurhost aanwezig zijn die bij twijfel jouw leeftijd zal controleren. Tevens zal zij de kledingvoorschriften ook voor haar rekening nemen. R&B Legends is toegankelijk vanaf 28 jaar en de dresscode voor de avond is Classy with Style.

Area I: R&B Legends | Area II: Caribbean Legends | Area III: Oldskool Legends

BELANGRIJKE INFORMATIE

Alle voorgaande edities waren stijf uitverkocht, wij hebben veel Legends moeten teleurstellen. Dus wacht niet op het laatste moment voor het bemachtigen van jouw ticket want uitverkocht=uitverkocht.

๐“ข๐“ฎ๐“ฎ ๐”‚๐“ธ๐“พ @ ๐“ฝ๐“ฑ๐“ฎ ๐“‘๐“ฒ๐“ฐ๐“ฐ๐“ฎ๐“ผ๐“ฝ ๐“ก&๐“‘ ๐“ž๐“ต๐“ญ๐“ผ๐“ด๐“ธ๐“ธ๐“ต ๐“”๐“ฟ๐“ฎ๐“ท๐“ฝ ๐“ฏ๐“ป๐“ธ๐“ถ ๐“ฃ๐“ฑ๐“ฎ ๐“๐“ฎ๐“ฝ๐“ฑ๐“ฎ๐“ป๐“ต๐“ช๐“ท๐“ญ๐“ผ

โ˜ Datum: zaterdag 02 maart 2024

โ˜ Locatie: Westerunie, Westerliefde & Westergasterras

โ˜ Adres: Klรถnneplein 6, 1014 DD Amsterdam

โ˜ Tijd: 22:00 uur t/m 05:00 uur (toegang tot 03:30 uur)

โ˜ Parkeergelegenheid rondom Westerpark

โ˜ Tickets: https://www.club-classic.nl/tickets/

โ˜ Online shop: https://eventix.shop/yag9q7xd

โ˜ Website: www.club-classic.nl

โ˜ Insta: clubclassic

โ˜ Facebook: www.facebook.com/clubclassic.nl

โ˜ Info Tel & WhatsApp: 06-14915133