Brunswijk bij herverkiezing: “Krachtmeeting op 25 mei; standbye for more action”

De 62-jarige Ronnie Brunswijk is vandaag bij acclamatie herkozen tot voorzitter van de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) voor de periode 2024 tot en met 2027. “A now fosi a wroko o bigin. Standbye for more action”, was de eerste boodschap van de herkozen voorzitter aan aanwezige partijgenoten.

Volgens de politicus, die ook vicepresident is van Suriname, heeft de partij nu ook een nieuw hoofdbestuur, waardoor zij met frisse moed de verkiezingen van 2025 tegemoet kan gaan. Op 25 mei dit jaar wordt de eerste massameeting onder leiding van dit nieuw bestuur georganiseerd.

“Wo go hori wan krachtmeeting. Wo luku san ABOP de ete ini a kondre dja”, zei Brunswijk.

Ook op 7 maart, de jaardag van Brunswijk, zal er ‘een verrassing’ worden gehouden in Marowijne. Daarvoor nodigde hij alle partijgenoten uit. Volgens de tweede man van het land is er geen tijd meer te verliezen. Onderlinge problemen en ontevredenheid zullen aan een kant moeten worden gezet om verkiezingswinst te behalen.

“Alla den sma san kon djaso sabi dati a wroko o bigin. Now nowde mi no abi dei nanga neti. Ten no de. 2025 doro fu go stem! 2025 we wakti! Meki unu bundel baka leki krakti. Mei unu wroko tranga”, aldus de politicus.

Het nieuw hoofdbestuur bestaat uit 17 personen, namelijk: Ronnie Brunswijk (voorzitter), Marinus Cambiel (ondervoorzitter), Marinus Bee (secretaris), Melitia Sentelia (penningmeester), Dinotha Vorswijk, Waldo Jeso, Miquella Huur, Carlo Ada, Freddy Palata, Ines Pané, Marvin Abiansi, Mavrick Boejoekoe, Henk deel, Humphrey Dundas, Mohamed Idoe, Cynthia Chin-Fo-Sieeuw en Estrea Noordzee.

Aangezien er slechts één kandidatenlijst was ingediend, is het nieuw hoofdbestuur bij acclamatie gekozen.