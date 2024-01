Tiener (16) in buikstreek gestoken na ruzie

Een 16-jarige jongen is zondagmiddag na een ruzie aan de Slingerweg in Suriname gestoken in zijn buikstreek.



Waterkant.Net sprak met een nicht van het slachtoffer, die aangaf dat de verdachte en het slachtoffer eerder al ruzie hadden. Deze zou zondag zijn opgelaaid.

De 16-jarige was naar de winkel en kwam daar zijn rivaal tegen. Er zou een woordenwisseling tussen beide jongens zijn ontstaan, die uitmondde in een steekpartij.

De verdachte verliet de plaats voor de komst van de Surinaamse politie. De gewonde tiener is na de steekpartij met een ambulance vervoerd naar het Academisch Ziekenhuis.

De politie van Nieuwe Haven heeft de zaak in onderzoek.