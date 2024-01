Oprichter en voormalig manager SFB dood aangetroffen in Rotterdam

In Rotterdam is afgelopen nacht rapper Rabby Racks dood met een schotwond aangetroffen. De man wiens echte naam Barry Inees is, was onder meer manager en ook oprichter van de bekende Haagse rapformatie SFB (Strictly Family Business).

De 34-jarige Racks werd even na 01.00 uur zaterdagochtend met een kogel in zijn hoofd dood gevonden een woning in de La Fontainestraat. De politie onderzoekt nog of het gaat om een misdrijf.

Volgens Vice was Rabby Racks een van de bekendste onbekenden uit de Nederlandse rapscene. Bij de politie was hij geen onbekende: in 2014 werd hij opgepakt en veroordeeld in een grootschalige creditcardfraudezaak. Hij was ook verdachte in diverse zaken.

In de muziekwereld werd hij met name bekend omdat hij Frenna, Priceless, Jandro en KM samenbracht in SFB. De formatie heeft in Suriname ook enkele optredens gedaan.