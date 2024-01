Binnenkort gezamenlijke patrouilles KPS, MP en Franse Gendarmerie aan grens

Het Korps Politie Suriname (KPS) en de Surinaamse Militaire Politie (MP) zullen binnenkort samen met de Franse Gendarmerie, de gemeenschappelijke veiligheid en bestrijding van de grensoverschrijdende misdaad in het grensgebied, tussen de Republiek Suriname en de Republiek Frankrijk, verhogen.

Dit is gisteren besproken tussen KPS en de MP in een meeting betreffende de uitvoering van de wet van 15 november 2017. Deze wet gaat over de goedkeuring van de overeenkomst tussen de twee buurlanden inzake samenwerking van de politie aan weerszijden van de grens.

In hun nationaal uniform zullen de wetsdienaren van de twee bevriende staten naast bootpatrouilles op de Marowijne rivier ook vanaf de oever van de Marowijne rivier voet- en auto surveillance tot 2 kilometers landinwaarts op het grondgebied van elk der partijen doen.

Het ligt volgens de Surinaamse politie eveneens in de bedoeling om op een later tijdstip helikopter surveillance uit te voeren.

Deze twee staten die al jaren samenwerken op velerlei gebied, hebben de gezamenlijke aanpak van de grensoverschrijdende criminaliteit hoog op hun agenda staan en vindt de launch van de uitvoering van deze overeenkomst op maandag 29 januari plaats.