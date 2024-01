Ondernemer binnen een week twee keer aangehouden voor verduistering

Een 39-jarige ondernemer in Suriname, is onlangs binnen een week twee keer aangehouden voor verduistering.

De man genaamd Oygan D. werd op vrijdag 12 januari door de politie van Rijsdijk in verzekering gesteld, na aangifte door een benadeelde. Deze gaf aan dat hij in de maand september van het afgelopen jaar een auto bij de verdachte had gekocht voor 4.000 USD.

Er traden echter mankementen op waarna de verdachte voorstelde om die te verhelpen tegen betaling van in totaal 1.500 USD. De aangever stelde hem dit geld ter hand, maar de verdachte heeft nooit de werkzaamheden aan het voertuig verricht.

Bij zijn aanhouding gaf de verdachte toe het geld van de benadeelde te hebben ontvangen en het werk niet verricht te hebben. Hij kwam vrij, nadat er een schikking was getroffen.

Op dinsdag 16 januari werd de verdachte wederom aangehouden en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld voor een soortgelijk strafbaar feit; hij zou een auto hebben verduisterd die hij moest repareren.

Bij zijn tweede aanhouding verklaarde Oygan dat hij het voertuig inderdaad van de aangever kreeg om te repareren. Volgens hem werd het voertuig van de klant echter opgehaald door een sleepwagen. Volgens de verdachte beweerde de chauffeur van de sleepwagen dat hij opdracht kreeg van de auto-eigenaar om het voertuig weg te slepen.

De verdachte gaf toe dat hij verzuimd had de klant te bellen en te vragen of hij inderdaad die opdracht had gegeven. Hij verklaarde dat hij dit niet had gedaan, omdat zijn telefoon kapot was.