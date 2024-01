VIDEO: Felle brand in hartje Paramaribo treft drie panden

De felle brand die maandag in de vroege ochtend woedde aan de Domineestraat in Suriname, heeft drie panden getroffen en beschadigd. Een vierde pand liep water- en schroei schade op.

Brandweervoorlichter Olton Pinas zegt desgevraagd aan de redactie van Waterkant.Net dat de brand bij pand nummer 30 is begonnen. Dat pand is geheel afgebrand.

Vervolgens sloeg het vuur over naar het gebouw van Brilleman op nummer 30 en een kantoorpand op nummer 32. Deze twee panden zijn voor een groot deel afgebrand.

Pandnummer 34 van Bromet liep water- en schroei schade op.

Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De Surinaamse brandweer was met man en macht bezig het vuur de blussen. De politie vraagt weggebruikers om zoveel als mogelijk het stadscentrum te vermijden.

Equipment van de brandweer die vanaf de Waterkant is geplaatst dwars over de Jodenbreestraat maakt het onmogelijk voor weggebruikers komende vanuit het noorden zowel het zuiden zich via de binnenstad te verplaatsen, zoals tot voor de brand het geval was. vanwege de brand situatie is het alleen mogelijk zich via de Zwartenhovenbrugstraat te verplaatsen van noord naar zuid en omgekeerd, meldt KPS.

Hieronder een een doorgestuurd filmpje van de situatie na het blussen (bron onbekend):